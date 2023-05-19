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Back-to-back games with a home run for Mike Trout! pic.twitter.com/4RgV4RitVl — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) May 18, 2023

連續兩戰安打掛0的日籍球星大谷翔平，今（19日）持續被安排在先發打線交手金鶯，終於衝破陰霾籠罩，此戰大谷翔平5個打數敲出2支安打，包含聯手老大哥「神鱒」卓奧特（Mike Trout）上演開轟秀，天使終場以6比5逆轉金鶯，系列戰雙方以2勝2敗打平。

歷經8打數沒有安打小低潮，大谷翔平迫不及待想要在首打席好好表現，面對金鶯投首威爾斯（Tyler Wells）外角偏高變速球，大谷將球拉回帶到中右外野方向，落在觀眾席第一排形成全壘打，天使先馳得點1比0領先，這也是大谷翔平第5個雙位數全壘打賽季，也是自「酷斯拉」松井秀喜後首位達成的日本球員。

三局上一壘有人，隊友卓奧特共襄盛舉，同樣打出本賽季第10發全壘打，幫助球隊將比數擴大到3比0，不過7局下天使牛棚出狀況，遭羅許曼（Adley Rutschman）打出超前比數全壘打，而大谷翔平馬上在下個半局扮演英雄，在平手之際敲出一壘方向滾地球，雖然被一壘手美技撲下，但投手補位不及，大谷翔平安全上壘，也打回天使超前分。

Shohei Ohtani, go ahead infield hit

大谷くん内野安打で勝ち越し点いえい💛 pic.twitter.com/4rZF7h63CW — 🦄 (@Oho_sy0Z265a6o) May 18, 2023

天使最終靠著大谷翔平致勝安打，以6比5力克金鶯取勝。大谷翔平此戰5打數敲2安，進帳2分打點、1得分，沒有被三振的紀錄，打擊率來到2成92。天使結束客場之旅後沒有移動日，明天將回到主場交手雙城。