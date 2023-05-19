隨著2024總統選戰越來越近，藍綠白三方都在積極備戰，民進黨方面主席賴清德定於一尊、國民黨也在17日徵召侯友宜出戰、民眾黨主席柯文哲早就表態參選。最新民調顯示，柯文哲目前約有2成5的支持度，各界普遍認為他會是2024的關鍵第三人，但一份最新網路投票指出，若和2000年親民黨主席宋楚瑜相比，柯的聲勢遠遠不及。

一份最新網路投票顯示，民眾多認為柯文哲聲量不及2000年的宋楚瑜。（截自宋楚瑜臉書）

台灣民意基金會16日公布2024總統選舉最新民調，若民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲3人競爭，3成6受訪者挺賴，2成8民眾支持侯，2成5挺柯。

Youtube頻道《庶民錦鯉》昨（18）日發起網路投票，截至19日早上8點，總計有2468人參與。在「2024的柯文哲與2000的宋楚瑜比較，誰的聲勢更強？」的題目上，有55%的網友認為，「2000年的宋楚瑜聲勢高太多了」、剩下45%則表示，「2024的柯文哲比當初宋楚瑜要強」，差距達到10%左右。

對於柯文哲的聲量，網友也紛紛留言表示，「我是柯粉，但老實說當年的宋真的超級強，可以單挑阿扁，絕對不是現在柯可以比」、「那時候的宋真的很強。當然那時候國民黨是弱的」、「看看當時的親民黨團，有多少議員，立委當選，民眾黨在地方選舉還是差強人意」、「一堆網站留言，九成以上都說要投給柯，那柯不就幾乎全國六成以上支持率，但是網軍帶風向留言跟真實投票是不同的，留言一堆頭像都是卡通那類」。