信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛表示，淨零碳排已是國際趨勢，歐美國家相繼擬定徵收碳關稅機制，指標企業為落實永續發展，也都制定淨零策略，並要求供應鏈也要共同達成減碳目標。這股綠色巨浪推向商用不動產，據財團法人台灣建築中心資料顯示，台灣自1999年設置EEWH綠建築標章，至今評定通過案件數總數已突破萬件， 2021年起連續兩年評定通過案件數都超過千件。

看準綠色商辦將成為市場主流，建設公司也積極投入開發，從大樓興建規劃開始，就結合ESG永續理念，包括使用低碳建材、大樓垂直綠化、雨水回收再利用、屋頂裝設太陽能電板、智能節電系統等，多管齊下減碳。林建勛經理觀察，今年將在信義區推出的「遠雄巨蛋大樓」、「富邦信義A25總部」兩棟新商辦大樓，皆有綠建築銀級、黃金級標章，未來三年台北市還會有超過30萬坪樓地板面積綠色商辦新供給釋出，例如京華城原址將改建成「京華廣場」，待完工後會引進綠電團購，提供進駐企業使用。

林建勛經理分析，建商進駐ESG大樓對企業主而言，具有三項優勢，其一，環保署預計最快2024年將開徵碳費，落實減碳可以降低營運成本，也有助爭取國際訂單，成為綠色供應鏈一環；其二，具備ESG議題的商辦大樓，通常具有樓況新穎、臨捷運站等重要交通節點與辦公空間規劃彈性等優點，且注重ESG理念的公司進駐同棟大樓，也能產生群聚效益，提升企業綠色競爭力；其三，選擇ESG大樓做為辦公據點，可直接將企業減碳理念傳遞給每位員工，辦公室重視環保、綠化、空氣品質，也更有利於員工健康促進、提升業務處理效率。

金管會今年發布上市櫃公司永續發展行動方案中，要求擴大永續報告書編製對象，自2025年起，實收資本額20億元以下的上市櫃公司，也需編製永續報告書。企業減碳任務已勢在必行，辦公市場掀起綠色換屋潮，從信義全球資產公司近期辦公大樓成交情形中，亦觀察到辦公室舊換新需求激增，但由於目前綠商辦新供給尚不多，建議有換屋需求的買方可朝向十年內、具綠建築相關證照的辦公大樓，信義全球資產公司不動產經紀人員可針對不同產業營運需求，提供辦公室布局建議，協助投資人在綠色轉型的道路上，提升永續競爭力。