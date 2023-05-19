一名在餐廳擔任服務生，且有散布少女裸照前科的林姓男子，在臉書認識12歲少女小美，不實的勸誘她拍下10段用小黃瓜及手指自慰影片和照片傳給他觀賞，但事後小美不想與林男往來，林男竟把影片散布給多名網友欣賞，地院依違反兒少性剝削防制條例，判林男3年，經上訴後，林男與少女及家屬和解，高等法院分院改判2年6月。

根據判決書，林姓男子於民國109年10月間某日，在社群網站Facebook、Instagram結識12歲少女小美，並以男女朋友互稱，不久後傳送「老婆能錄妳自慰嘛我也愛妳」、「問妳…妳是不是都在自慰？？」、「那妳傳幾張吧」等訊息，勸導小美自行持手機陸續拍攝裸露胸部、下體及以手指或小黃瓜自慰等猥褻行為之影片，供他觀看。

但事後小美提出分手，林男竟將將鹹濕照片及影片透過臉書Messenger通訊軟體傳給多人觀看。少女發現自己裸露影片遭到散播後崩潰，告訴家人並報警提告。

一審法官認定，林男於案發時明知少女為未滿12歲之兒童，心智年齡未臻成熟，判斷力、自我保護能力及性隱私之自主決定意思仍有不足，竟為滿足自己慾望，引誘使少女自行拍攝而製造猥褻行為之數位影像供其觀看，且事後更散布該猥褻行為電子訊號供他人觀覽，妨害少女之身心健全發展，因此判刑3年。林男事後上訴，高等法院審酌他與少女夾家人和解，改判2年6月。