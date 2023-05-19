台灣高鐵公司董事會今年3月中決議通過將「新增高鐵列車組採購案」決標予日立東芝聯盟後，歷時近二個月的密集協商，正式完成簽約；新世代列車將以N700S車種為參考車型，預計2026年起陸續交車。

董事長江耀宗指出，台灣高鐵的核心系統是日本新幹線第一個海外輸出的成功案例，自2007年通車營運至今已16年，旅運超過7.7億人次，今年4月份更創造平均每日20.7萬人次的歷史新高紀錄。此次選擇以日立東芝聯盟參考最新N700S車種所提出之列車，作為台灣高鐵的新世代列車，將有效提升運能，提供旅客更舒適的旅運服務。

台灣高鐵新世代列車預計2026年起陸續交車，2027年正式投入營運。新世代列車不僅外觀較台灣高鐵現有700T列車更流線型，並具有輕量化、高性能、節能、舒適等優點。未來新車每個座椅均可提供110V插座、車廂內並配置全彩LCD車內資訊顯示、到站燈光提示、雙層行李架等設備，將可進一步提升服務品質。