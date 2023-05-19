氣象局今針對新竹縣、新竹市、桃園市及苗栗縣發布豪雨及大豪雨特報。新竹地區不少網友PO文回報當地慘況，民宅、車庫都淹大水，另有一名女網友拍影片說，在這雷雨交加的天氣開車，讓她感覺就像是世界末日，第一次開車開到快要哭。

新竹一名女網友今凌晨在臉書發文表示，新竹到處都在淹水，雷像是用炸的，感覺都快要把她的車子炸了，而且路上一堆車子瘋狂按喇叭，讓她第一次開車開到快要哭、心臟狂跳，也忍不住崩潰直呼「天啊！這是世界末日嗎？」

另一名女網友也在臉書分享，凌晨3點50分被媽媽叫醒，說是家裡面淹水了，這不看還好，一看完全不知道該怎麼處理，感覺像是「外面下大雨，裡面下小雨」，家裡後面已經變成了小池塘，而家門口的水隨著閃電大雨不斷淹高，讓她看了快昏倒，一大清早家裡就雞飛狗跳。

也有網友回報說，新竹市仁愛街淹水，車庫滅頂，10多台車直接泡水。靠近東門國小這邊整條路大水溝，車庫車子完全沒法出來，當時聽到有人喊淹水就立刻衝下去，但看到的時候水已經淹到小腿，只看到一台車子緩緩駛出，其他10多輛車都被水淹了。