日本男星市川猿之助昨（18日）在家輕生未遂，不過7旬父母卻不幸雙雙離世，警方將於今(19日)進行解剖查明死因，不過從他留下疑似遺書的內容，似乎是留給關係匪淺的演員朋友「M」，讓整起案件更加撲朔迷離。

市川猿之助輕生未遂後，被發現倒臥在地下室房間的衣櫃內，雖然意識模糊，但急救人員呼喊他時仍有反應，被問及雙親位在何處?他也能清楚說出位置，不過現場發現他在畫板上留下疑似遺書的內容，並留給關係匪淺的演員友人「M」，只見上頭寫著：「原諒我先走一步了，真的很抱歉」，文末則署名他的本名「たかひこ（孝彥）」。

至於他的雙親則倒臥在2樓客廳，兩人被發現時則是躺在一起，並蓋上同一條棉被，不過母親已經氣絕身亡，父親則是送醫後搶救不治，由於身體皆沒有外傷，現場也沒有外人闖入的痕跡，因此警方將於今天解剖屍體追查死因，也會派人到醫院詢問市川猿之助案發經過，希望能早點釐清所有狀況。

市川猿之助傳出輕生消息後，他同時被爆料對合作的演員及工作人員性騷及職場霸凌，還會強吻及亂摸異性下半身，據悉若當事者稍作反抗，就會被剔除在演出名單外；此外，他更被指出在新冠疫情爆發時，不遵守防疫規定，在飯店內召開「共浴派對」，許多人因為怕丟掉飯碗只能無奈配合。

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