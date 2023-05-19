一名69歲林姓老翁11日早上駕車前往金山區魚路古道登山後失去音訊，家屬判斷林翁受困在山林之間報警求助，連續多日來陸續派搜救隊員搜山，歷經8天搜救，昨(18日)傍晚在魚路古道一處溪谷找到林翁遺體，隨行搜索的家屬見狀相當悲痛，檢察官將在今天進行相驗釐清死因。

找到了！攀魚路古道失聯8天 ，老翁陳屍溪谷遺體尋獲。(民眾提供)

找到了！攀魚路古道失聯8天 ，老翁陳屍溪谷遺體尋獲。(民眾提供)

據了解，林翁平時熱愛爬山，往往早出登山至晚方歸，他昨日早上駕車抵達上磺溪停車場後，便下車登上魚路古道健行，結果到了平時返家的晚間7時30分後，都不見林翁人影，家屬發覺不對便在當晚9時45分報警。

警消獲報後立即組成搜救隊前往搜救，結果到隔日凌晨都未發現，新北消防及陽明山國家公園管理處再組織隊伍聯合搜尋，規畫多條路線在可能的區域持續搜尋，但一個星期來也都沒有音訊。

直到昨天晚間，由金山分局與新北消防六大隊故總搜救隊入山，下午約4時許，在魚路古道偏僻處一處溪谷發現林男遺體，由搜救隊員合力將林男的遺體搬運下山，這起搜救案新北市消防局共出動81輛車次，投入310人次入山搜尋。