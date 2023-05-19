If the fans wana trade me … start the petition and send it in 🤷🏽‍♂️ https://t.co/zOjGRBh8rD — Damian Lillard (@Dame_Lillard) May 18, 2023

先前謠傳拓荒者打算利用今年抽到的探花籤，藉以把當家後衛利拉德交易出去且進入重建，沒想到利拉德19日看到球迷在推特寫到，「請所有低估探花籤且堅持交易利拉德的人閉嘴，你們怎麼了，我們忍了那麼久是為了這樣嗎？」利拉德馬上親自回應，「如果球迷想交易我，請遞交請願書吧！」

甚至接著有球迷嘲諷利拉德，「哈哈，你並不低落，你只是想離開，但是想讓球迷推動你離開。」利拉德也毫不客氣回應，「我已經待在這裡10年了，哈哈，我只是說說而已，假如人們有著不同想法的話。」

畢竟自從2012年以第6順位被拓荒者選上之後，利拉德從未離開過拓荒者，就算拓荒者近年戰績始終不理想，外界也不斷謠傳利拉德已經失去對拓荒者的信心想要離開，可是利拉德始終堅持留在波特蘭打球，如今再次因為拓荒者抽到探花籤陷入交易疑雲。

利拉德的經紀人也在隨後發表意見，「我現在每天都在跟利拉德聯絡，他也每天都跟拓荒者管理階層溝通，他關注的重點是如何讓球隊有所提升，怎麼做才能讓拓荒者變得更好。」無論如何利拉德都跟球迷嗆出這種話了，接下來是否還想繼續留下恐怕出現變數了。