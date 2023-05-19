今天鋒面影響，西半部及東北部易有短延時強降雨且有大雨或豪雨，其中桃園、新竹及苗栗雨勢最明顯，新竹縣新豐鄉今凌晨0時至上午8時已累積338毫米雨量，氣象粉專提醒，「未來3小時仍須預防猛烈雨勢」。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今天上午在臉書發文直呼，「雷雨帶卡住了！新竹雨量已突破300毫米，多地出現致災性強降雨，最極端的情形還是發生了！」

該粉專提醒，強烈雷雨帶持續發展中，桃園、新竹沿海未來3小時仍須預防猛烈雨勢；除此之外，鋒面還是會繼續往南走，「目前好天氣的地方，稍晚也會陸續變天。」

氣象局指出，今天對流發展旺盛，清晨至上午中部以北降雨明顯，隨著鋒面往南移動，下午中南部山區雨勢也會增加，晚上之後水氣稍微減少；明天、周日（20、21日）天氣仍不穩定，西半部偶有較大雨勢；下周一（22日）下一波鋒面接近，西半部大雨將持續至下周二（23日）。