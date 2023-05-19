道奇今（19日）交手紅雀賽前發布球員異動，將從小聯盟叫回布魯爾（Justin Bruihl）、傑克生（Andre Jackson），並將昨天才完成本季大聯盟首秀的狂威（Dylan Covey）擺進DFA（指定讓渡名單）。

昨日先發投手梅伊（Dustin May）出現傷勢，狂威緊急熱身後站上崗位，主投4局掉2分，並有3次三振，帳面上數據雖然不優，但讓道奇牛棚得以緩解疲勞，只不過為家鄉球隊出賽一天，狂威將暫時告別大聯盟舞台，道奇拉上了布魯爾和傑克生，取代了進入傷兵名單的梅伊以及狂威。

傑克生本季第3度被道奇召回大聯盟，出賽5場拿下1次救援成功，但自責分率高達7.94，上月15日傑克生對陣小熊，只投了2局就被敲出4支全壘打，痛失5分之多，他和布魯爾將會回到道奇牛棚，在與雙城系列戰中，道奇牛棚一共負擔了21局。

狂威（Dylan Covey）本季與道奇簽下小聯盟合約，談到本季首秀時表示，「我知道牛棚的狀況，所以我準備好了。在我之前的職業生涯中，一直待在沒有競爭力的球隊，所以能幫助一支排名第一的球隊，去擊敗另一支同樣優秀的球隊，這很棒。」狂威也表示自己從小是道奇球迷，從來沒有想過會在這種情況下回到大聯盟。