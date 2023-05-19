資深媒體人黃暐瀚今（19日）早8點，於臉書貼出前立委郭正亮的最新公開聲明，郭稱遭檢舉，宣布自行退出民進黨。郭正亮近年來與民進黨漸行漸遠，日前曾在網路節目《亮劍台灣》就有說過，因為民進黨用「獨立台灣政府」的名義去買BNT疫苗，是故意製造障礙，不顧人民的性命，「我最恨的就是這一點」。

郭正亮17日參加網路節目《下班瀚你聊》時，主持人黃暐瀚就曾問到郭正亮現在的黨籍情況。當時郭回答，自己已經兩年沒有繳黨費了，理論上民進黨一段時間就會除名，但通常民進黨會提醒去繳黨費。黃暐瀚接著追問，「如果明年副總統賴清德當選呢？」，郭則表示，自己也不會繳，且賴清德也不一定會當選，還有很多變數。

郭正亮當時還提到，有很多民進黨員要求開除他，但黨部「人家有政治智慧，不想處理」，不過他也坦承，自己有批評賴清德的政見，因為這個人邏輯矛盾非常之多。

郭正亮退出民主進步黨聲明全文：

獲悉台北市黨部於5月16日以有人檢舉損害本黨聲譽為由開除本人黨籍，目前正移送評委會處理中。

本人對此無意爭辯，尊重黨部決議，聲明即日起，本人自行退出民主進步黨。

道不同不相為謀，君子絕交，不出惡言。

惟願堅持自由民主、追求清廉勤政、謀求兩岸和平的同志，能不斷回顧從政初心，經常自我反省，面對現實落差，提出務實解方，才對得起關切台灣前途的廣大民眾。

郭正亮

2023年5月19日