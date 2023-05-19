美國國會共和黨領導人麥卡錫的發言帶動標普500指數盤中由黑翻紅。麥卡錫表示，提高或暫停債限的協議可望及時達成，並在下周進行眾院表決。

周三拜登總統和麥卡錫都重申其盡快就提高31.4兆美元債限達成協議的決心，也都同意最快在周日進行協商。麥卡錫周三在國會大廈被問到是否有可能在拜登周日返國時達成債限協議時，他回答：「這是可以做到的」。

周四收盤，道瓊指數漲115.14點或0.34%，報33,535.91點。標普500指數漲39.28點或0.94%，報4,198.05點。那斯達克指數漲188.27點或1.51%，報12,688.84點。費城半導體指數漲98.80點或3.16%，報3,223.49點。

標普500指數11大類股以科技股漲2.06%表現最佳，其次為通訊服務類股漲1.79%、非必需消費類股漲1.54%。地產股跌0.68%，跌幅最大。

微軟、蘋果、亞馬遜、Alphabet、特斯拉、Meta等重量級科技股全漲，網飛更飆升逾9%。

儘管美國10年期債息再度攀升，但由新思科技帶動，標普500成長股指數上漲1.03%。Synopsys在發布財報與財測後股價大漲8.65%。

近來債限問題轉移了市場對聯準會利率路徑的注意力。經濟數據顯示，上周美國初領失業給付人數下跌超乎預期，顯示美國就業市場仍然緊俏，這給聯準會繼續升息提供更多緩衝。

雖然市場普遍預期年底降息，但近來聯準會官員發表的談話顯示他們還沒有準備很快調降或甚至暫停調升利率。

達拉斯聯準銀行總裁羅根（Lorie Logan）和聯準會理事傑佛森（Philip Jefferson）周四表示，經濟走軟似乎沒有快到足以讓央行暫停升息周期。

美國交易所成交量總計為104.9億股，過去20日均量為106.2億股。

紐約證券交易所上漲與下跌股數比為1.31：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為1.14：1。

標普500指數有27檔成分股創下52周新高、7檔創新低。那斯達克指數有88檔創新高、83檔創新低。