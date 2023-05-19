艾美特自1973年在台灣創立，從傳統電風扇廠起家，1991年到大陸設廠，1997年開始開拓大陸自有品牌市場及日韓東北亞代工業務，目前日本市場每3台風扇、韓國市場每2台有一台皆由艾美特製造生產，至今年產各式小家電1000多萬台，電風扇相關產品600多萬台，年營業額約100億新台幣，至今已經成為大陸小家電的領導品牌。

艾美特此次由「潮起」、「漫遊」、「靈境」、「氣場」、「餘波」五大主題構成50周年的展覽主軸，從風的形成、空氣對流原理再到風帶給身體感官的體驗，透過文字、圖像和影片帶給貴賓一種充滿意象又創新的體驗。其中2019年開發的黑白天鵝空氣循環扇連續四年市佔第一，已經成為大陸循環扇的代名詞。石墨烯火焰踢腳線取暖器是電暖器的創新產品，提供更快速、全面供暖的新利器。

總部大樓是1991年艾美特在大陸買下的第一塊土地，1993年註冊艾美特商標。該塊土地位於深圳工業區，2016年與深圳市TCL海創谷科技園發展有限公司簽訂合作協議，2022年完竣驗收，艾美特也正式喬遷海谷科技大廈總部。

海谷科技大廈建築總物面積52,698.73平方米，艾美特分配到36,000平方米，初期以自用及出租為主，今年2月正式與深圳中際聯科創產業發展有限公司簽約完成租賃事宜，出租3萬平方米高收益的商業用地及辦公樓，之後將按月收取租金並認列財報，免租期1年預計明年開始認列，每年將挹注收入超過人民幣1100萬元。