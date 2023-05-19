國票金於民國110年10月14日經董事會決議與安泰銀行簽定股份轉換契約並於12月2日舉行股東會，以高達73.5％贊成比例，且無股東行使異議權，決議通過併購安泰銀行案。其後耐斯集團關聯企業台灣苗農乳品乳品發展、國證投資開發及資通國際開發等公司，以股東身份對國票金分別提出「確認董事會決議無效之訴」及「撤銷股東會決議之訴」，主管機關以股東間未有高度共識及訴訟案繫屬為由，緩議否准本案。歷經商業法院1年半審理，國票金所有訴訟案均獲勝訴，但雙方所簽定的股份轉換契約已於111年10月13日告終，因市場條件丕變，相關評估及談判均需重啟。

國票金總經理蘇松輝表示，經營團隊對於併購案進行向來秉持專業、嚴謹的態度進行相關程序，其間聘任國內外知名財務及法律專業機構，力求詳實評估，更召開十餘次董事座談會，以提供董事會詳盡的資訊，充份溝通，對於董事不同意見，公司均予以尊重。

蘇松輝指出，國票金今年營運展望樂觀，今年以來授信利差逐漸擴大，債券投資組合配合到期債投資持續優化，提升收益率，而隨著升息趨緩，強化債券資產品質與流動性管理核心操作策略，資產負債表及損益表修復迅速，證券經紀業務，則因強化數位金融服務與行銷策略，效益逐漸顯現，各子公司獲利回穩，累計今年前4個月，自結稅後淨利為7.44億元，年增20.6％，累計EPS為0.22元，4月底每股淨值11.15元。