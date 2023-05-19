小編今（19）日精選5件不可不知的國內外財經大事。壽險業轉型進入倒數，保險局直言「照妖鏡要來了」。金管會18日公布接軌負債會計IFRS 17準備金提存辦法，各保險公司銷售保單賺不賺錢，財報上將一清二楚，且2026年後壽險業將不能再賠本搶保費，儲蓄險將逐漸絕跡。

【1】壽險照妖鏡 儲蓄險恐絕跡

金管會將預告「保險業各種準備金提存辦法」修正條文，即配合接軌IFRS17的更動，會在2026年1月1日實施。保險局副局長蔡火炎表示，接軌後將出現一些影響，例如以前都靠投資獲利，未來保險本業是否賺錢亦將呈現在損益表，且保費採逐期認列，如保險公司收進100元保費、提供為期一年保障，現在是一收到保費就全數認列，接軌後是提供服務期間按月認列，即100元要分12個月認進收入，反映在損益表，壽險公司不能再賠本大吸金。

【2】舊愛還是最美！主權基金、勞退 齊步加碼台積電

全球晶圓代工龍頭台積電即將召開股東會，最新年報資料顯示，儘管台積電2022年股價劇烈回檔、年底才小有反彈，但新加坡主權基金、挪威主權基金重投台積電懷抱，逆勢增持，穩居前十大股東第三、四位；新制勞工退休基金同樣加碼，法人直言，「台積電的好、內外資長線資金都知道。」

【3】iPhone 15「有感大改版」 台供應鏈備戰

蘋果iPhone 15拉貨潮一觸即發，業界傳出，iPhone新機「有感大改版」，三大戰略級產品－晶片、鏡頭及螢幕，自6月中旬起陸續量產，此外，機構件、機殼、PCB等組裝及零組件廠也啟動備料大戰，第三季加入量產陣營。

【4】2利空夾殺 人民幣匯價今年貶逾5％

受美元指數走高及中國經濟復甦不如預期影響，人民幣在岸及離岸匯率17日雙雙跌破「7」元關口後，18日跌幅繼續擴大，分別跌破7.04、7.05元。在岸和離岸價自今年1月高點至今，下跌超過5％。

【5】IMF示警！地緣政治分裂惡化 拉低亞洲GDP 4％

針對全球局勢對亞洲造成的影響，國際貨幣基金組織（IMF）亞洲太平洋部主任Krishna Srinivasan指出，分裂加劇是關鍵因素！俄烏戰爭造成兩大陣營分裂，若繼續惡化導致貿易下滑，將拉低亞洲GDP最多達4％。與此同時，中美摩擦若加劇，與兩國關係緊密的亞洲也無法倖免。