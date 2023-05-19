新竹市長高虹安接獲通報後，立即應變指揮，也與消防局長李世恭及同仁赴三姓橋現場勘查積淹水情形。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市長高虹安接獲通報後，立即應變指揮，也與消防局長李世恭及同仁赴三姓橋現場勘查積淹水情形。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市19日凌晨降下大豪雨，導致多處地下道出現嚴重積水，更有車輛拋錨，多條道路被迫封閉無法通行，導致上午要前往竹科上班的車潮嚴重堵塞，也造成交通大亂。市府表示，新竹市長高虹安也於4點50分接獲通報後，立即應變指揮，並與消防局長李世恭等人赴現場勘查各地積淹水情形。

新竹市消防局長李世恭表示，這次梅雨鋒面的急降雨來的又快又急，新竹市在3點半開始到4點20時左右，下了85毫米的時雨量，消防局在凌晨4點之後，陸續接獲轄內有多處的地下道，還有道路的積淹水，馬上通知市長災情狀況。

李世恭表示，在4點之後，市長高虹安陸續掌握轄內的災情狀況，也在6點半開始要上班上課的時候，到多數個地下道去視察，目前還有4個地下道，有太原、全中興還有元培、柑林溝地下道有淹水的狀況，大概有約莫1公尺左右，消防局跟工務處正全力的出動抽水機來抽水，讓交通可以盡快恢復。

市府表示，市長高虹安也於4點50分接獲通報後，立即應變指揮，並與消防局長李世恭及同仁赴現場勘查各地積淹水情形，目前相關單位已在積極抽水排除中，已有多處排除，請市民朋友們注意安全。