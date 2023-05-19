中美洲銀行創立於1960年，目前共有15個會員國加入，穆迪信評為Aa3級，標普信評為AA級，值得一提的是，臺灣為中美洲銀行持股比例最高之會員，主要提供融資及技術協助，促進中美洲地區經濟及社會發展。2021年，中美洲銀行首度成立駐臺國家辦事處，此為中美洲銀行於亞洲第一個分支機構，中國信託銀行長期以來結合中美洲銀行，將來自臺灣的金融服務，擴展至中美洲。

該聯貸案由中國信託銀行獨家主辦，邀請8家臺灣金融機構參貸，除反映中美洲銀行在臺灣市場的良好聲譽和廣泛認可，亦加深中國信託銀行與中美洲銀行的合作。中美洲銀行總裁丹堤‧摩西（Dante Mossi）感謝臺灣金融機構的支持，中國信託銀行為中美洲銀行在臺灣重要的策略合作夥伴，將促進中美洲地區持續發展。

中國信託銀行董事長利明（南犬）指出，中國信託銀行與中美洲銀行具有長期且穩固的情誼，除了本次聯貸案外，2019年中國信託銀行即主辦承銷中美洲銀行國際板五年期3.75億美元的債券，2022年11月再度主辦承銷中美洲銀行國際板十年期2.5億美元的債券，吸引多家機構投資者參與投資。中美洲銀行已在臺灣資本市場獲得長期資金的支持，未來中國信託銀行將會繼續協助中美洲銀行將其籌資業務拓展至其他亞洲市場。