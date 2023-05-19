大雨狂炸，新竹縣19日凌晨近2時已有10鄉鎮雨量超過警戒值，截至上午8時共受理28件因豪雨造成道路淹水受阻情形，包括竹北中正西路861巷、鳳崗路5段兩處水淹超過30公分以及竹北中和地下道有民眾受困車頂，目前全縣地下道積淹水處受困民眾均已脫困。
因竹縣10鄉鎮雨量超過警戒值，新竹縣消防局派遣轄區消防隊人員出勤災情查報，截至上午8時為止，共受理28件因豪雨造成道路淹水受阻情形，其中包括02：43竹北市中正西路861巷22號淹水至膝蓋高度，消防人員與警察人員協助3名民眾撤離至竹北派出所。03：57竹北市鳳岡路5段397號淹水約30公分，消防人員協助撤離5名民眾至新豐鄉親戚家。
05：07竹北市中和街地下道民眾受困車頂，消防人員協助3名民眾脫困。05：38竹北市興隆路一段（鐵道路橋下）2車3人受困，消防人員協助脫困至安全處，相關案件消防局均已列入管制並通報相關單位後續處理，新竹縣府也表示，因地下道積淹水受困民眾均已脫困。
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