副總統賴清德、內政部長林右昌近日針對房價在降的說法，林甚至稱年輕人買不起房是因選的地點價格太高，引起各界不滿，國民黨立委鄭麗文也酸，年輕人不是選錯地點，是選錯執政黨。

鄭麗文昨（18）日在臉書表示，賴清德在政大座談時稱「你有沒有注意到房價現在在降」，引起反彈後林右昌竟還補充，指「現在年輕人不是真的買不起房，而是沒有規劃，或者選擇的地點價格太高」，讓她忍不住酸難怪林右昌可以高升內政部長。

「果然是綠色執政，鬼話保證！」鄭麗文說，總統蔡英文過去說勞工是她心裡最軟的一塊，但遇到一例一休爭議就要勞工自立自強；青少年輕生率增加，衛福部心健司前司長稱是因這10年高樓太多，「什麼都怪百姓！什麼都是百姓的錯！沒本事就跑去怪百姓。」

鄭麗文提到，年輕人買不起房是事實，若有能力買房誰會不想擁有自己的家，又有誰會想露宿街頭，每個月繳高昂房租，說年輕人買房選錯地點，但其實南部的房價也不便宜，「什麼時候開始安居樂業變得那麼困難？現在看來可以很明確的回答，八年過去了，安居樂業在民進黨執政下，的確一直都很困難」。

「年輕人真的不是選擇錯地點啦，是選錯執政黨！」鄭麗文強調，蔡政府的政策總是畫大餅，結果卻連最基本的百姓權益都顧不好，還妄想找回年輕人對於民進黨的認同，反串酸「對啦，是年輕人自己好高騖遠又不爭氣，能怪大小姐嗎？能怪民進黨政府嗎？」