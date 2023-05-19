根據《Yahoo Sports》記者費歇爾19日爆料，馬刺總教練帕波維奇跟球隊之間的合約，確實是在本季打完宣告到期，目前也還沒有跟馬刺重新簽下任何合約，可是只要74歲的帕波維奇願意，他可以隨時回到馬刺繼續執教，畢竟他們今年抽中了狀元籤，也準備選中法籍長人文班亞馬。

帕波維奇從1996年開始擔任馬刺教頭到現在，除了帶領馬刺拿下5次總冠軍，他最著名的事蹟還是帶領過大衛羅賓生、鄧肯兩名籃球名人堂等級長人，幫助馬刺接連打造奪冠王朝，如今變成可以執教文班亞馬，或許帕波維奇能讓馬刺重返巔峰。

事實上，文班亞馬的狀元效應已經提前在馬刺發酵，因為在馬刺確定抽到今年狀元籤之後的24小時，馬刺一口氣售出2500張左右季票，馬刺官方APP也被下載幾百次，馬刺首席營收經理米希里表示，這只是顯示出一小部分而已。

「包含球隊周邊、球衣等等商品銷售突然增加，無論我們選擇誰，他都將成為頂級球員，如果我們選了國際球員，我認為這幫助更大，」米希里表示，「當我們比賽全國直播，肯定會有很多人認為聖安東尼市是個好地方，我們該去看一看。」