國道1號南下87.6公里外側19日凌晨2時許發生車禍，1輛大貨車與小客車發生事故，造成1名男子昏迷、另1名女性無呼吸心跳，分別送往竹北東元醫院及中醫大新竹附醫急救。

新竹縣消防局表示，凌晨2時許受理國道1號南下87.6公里外側發生車禍，消防局派遣工業分隊共3車7人前往搶救，現場為大貨車與小客車發生事故，現場計2名傷者，消防人員協助脫困後，1名昏迷男性由工業92送往竹北東元，另1名女性已無呼吸心跳，由工業91送往中醫大。