國1凌晨大貨車小客車事故 1昏迷1無呼吸心跳 08:562023/05/19 中時 邱立雅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號南下87.6公里外側19日凌晨2時許發生車禍，造成1男昏迷、1女無呼吸心跳。（竹縣消防局提供／邱立雅竹縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號南下87.6公里外側19日凌晨2時許發生車禍，1輛大貨車與小客車發生事故，造成1名男子昏迷、另1名女性無呼吸心跳，分別送往竹北東元醫院及中醫大新竹附醫急救。 新竹縣消防局表示，凌晨2時許受理國道1號南下87.6公里外側發生車禍，消防局派遣工業分隊共3車7人前往搶救，現場為大貨車與小客車發生事故，現場計2名傷者，消防人員協助脫困後，1名昏迷男性由工業92送往竹北東元，另1名女性已無呼吸心跳，由工業91送往中醫大。 #國道 #OHCA #大貨車 #小客車 #無呼吸心跳 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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