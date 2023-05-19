台美21世紀貿易倡議預計數週內簽署「首批協定（first agreement）」。台美雙方未來將加速農產品及其他易腐品的通關，服務業國內規章也將有利擬赴美國發展的中小型服務業者。

行政院經貿談判辦公室今天宣布，台美21世紀貿易倡議已完成貿易便捷化、中小企業、服務業國內規章、反貪腐、良好法制作業等5項議題的談判，並公布中、英文法律約本，預計未來數週內簽署首批協定（first agreement），後續則有農業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業，以及非市場經濟等7項議題須完成談判。

經貿辦透過文字說明，首批協定全名為「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定」，雙方原定談判的12項議題，已有5項議題達成協議，因此稱為首批協定，同時也有堆積木（building block）的概念，盼最終能達成簽署台美自由貿易協定（FTA）。

經貿辦也說，協定是一項行政協定，行政院將依據相關法規處理，且台美21世紀貿易倡議談判過程，政府相關部門已向主要工商業團體及利害關係人說明，有關部會也曾赴立法院專案報告並備質詢。

至於5項議題重點與受益對象，在貿易便捷化部分，經貿辦指出，協定要求未來透過電子化方式加速通關，貨物抵港前即透過單一窗口系統處理通關資料及進行風險評估，符合放行要件的貨物於抵港後立即放行，另外也要加速農產品及其他易腐品的通關；雙方並要設立貿易便捷化委員會，就此議題相關事務定期溝通與交流。

經貿辦指出，此項議題受惠業者包含貨運業者、快遞業者航商（空運、海運）、報關行、貨主、出口業者，特別是農產品通關。

良好法制作業方面，經貿辦說，這是要求雙方強化國內法制作業的協調效能，且中央行政機關研擬法規時，應考量對中小企業的衝擊，並在適當時應接受電子簽章及電子文件；受惠對象包含受到高度監理行業，例如通訊、醫藥業者、民間社團、對公益事務有興趣的民間人士，以及意見領袖。

服務業國內規章部分，經貿辦指出，此議題可協助業者拓展美國市場，因為台灣對於外國服務業提供者申請來台灣服務的許可證照時，相關審核本就採取客觀、公正、透明原則處理，此項談判完成後，未來台灣中小企業赴美申請提供服務證照許可時，美方也將依照相同原則處理台灣業者的申請案。

反貪腐方面，經貿辦表示，這是規範台美共同打擊、預防影響國際貿易及投資賄賂與貪腐行為，並促進社會參與，同時也確認雙方在聯合國反貪腐公約及世界貿易組織（WTO）政府採購協定的義務；受惠對象包含外銷業者、在國外從事工程及建設業者，以及與政府部門有商業往來的民間企業。

中小企業部分，經貿辦說，中小企業占台灣全體企業達98%以上，是台灣經濟成長的重要骨幹，未來，台美將促進彼此對中小企業育成中心、出口協助中心等機構的合作，加強對於中小企業融資、教育訓練計劃、貿易便捷等方面資訊交換與分享最佳實踐，與促進中小企業參與數位貿易。

經貿辦說，台美也可定期召開中小企業對話，邀請官方代表、私部門、產學代表、中小企業等廣泛參與，討論台美中小企業貿易的機會與挑戰，除創造聯繫與商談合作平台，也確保中小企業及相關利害關係者的意見被聽取。