周日（5／21）就是24節氣的小滿，也是夏季第2個節氣，命理專家小孟老師列出小滿6禁忌，提醒民眾別露肚臍、喝生冷飲料、浪費米食、吃助濕食物或隔夜菜及熬夜；小滿為穀物豐收之時，浪費米食恐致財運不順，整年吃不飽喝不足。

小孟老師在臉書發文指出，稻榖逐漸成熟稱為小滿，在此節氣後氣溫升高，雨水變多，因此濕氣變重，民眾養生必須「去濕」，可以多吃綠豆、冬瓜、薏仁及山藥。

小孟老師列出6項禁忌，「忌露肚臍」，小滿濕氣較重，晚上睡覺時要蓋被，以免露出肚臍，導致濕氣入體影響健康；「忌生冷飲料」，小滿氣溫逐漸上升，許多人會想喝生冷飲品，喝太冰導致頭暈、心血管快速收縮，建議喝常溫飲品。

再來「不要浪費米食」，小孟老師指出，小滿為穀物豐收之時，不宜浪費米食以免導致財運不順，一整年吃不飽喝不足；「禁吃助濕食物」，小滿禁吃生蔥、生薑、生蒜、茄子、蝦、蟹，以免引發濕疹；「不要吃隔夜菜」，隔夜菜容易滋養病菌，吃下容易導致腸胃炎或腹瀉。

最後「少熬夜」，小孟老師指出，小滿晝長夜短，氣溫升高，人體的機能消耗過大，導致容易疲勞，熬夜容易引發便秘、頭癢及喉嚨不適。

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