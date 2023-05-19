大陸駐聯合國代表團網站美東時間18日發布代表團副代表耿爽在安理會審議向烏克蘭提供武器問題時的發言指出，不斷向烏克蘭戰場投放武器，使得停火止戰希望更加渺茫。

耿爽表示，安理會此前曾多次審議向烏克蘭提供武器問題，中方也多次全面闡述有關立場主張。現只簡單講三點。

一、不斷向戰場投放武器將導致戰事升級蔓延，造成更多平民傷亡，催生更多流離失所，使和平談判的環境更加惡劣，停火止戰的希望更加渺茫。

二、不斷向戰場投放武器將產生巨大擴散風險。這些武器彈藥一旦落入恐怖分子和武裝團夥手中，很可能在更大地理範圍內造成新的動盪，奪取更多無辜生命。

三、不斷向戰場投放武器將對戰後重建帶來嚴峻挑戰。阿富汗、伊拉克、索馬里亞等地的慘痛教訓一再告誡我們，戰爭遺留武器和爆炸物對戰後恢復重建構成安全隱患，增加額外負擔。

耿爽強調，烏克蘭危機沒有軍事解決方案。對話談判才是恢復和平的根本之道。當前形勢下，各方要以最大的誠意和最強的緊迫感推動政治解決，為當事方重返談判營造氛圍，為停火止戰創造條件。

中方在烏克蘭問題上始終站在和平一邊、站在對話一邊，始終積極勸和促談。既不是烏克蘭危機的製造者，也不是烏克蘭危機的當事方，更未向烏克蘭危機的任何一方提供武器。中國政府日前派出歐亞事務特別代表李輝大使前往烏克蘭、波蘭、法國、德國、俄羅斯訪問，就政治解決危機同各方溝通。

耿爽稱，中方也歡迎非洲六國元首計畫訪問俄羅斯和烏克蘭推動停火止戰。正如大陸國家主席習近平指出的，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持，中方呼籲國際社會形成解決烏克蘭危機的最大公約數，凝聚起勸和促談的最大合力，共同為推動烏克蘭危機早日政治解決發揮建設性作用。