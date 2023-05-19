此外，野村日本領先基金近一個月漲幅有有5.06%，僅次於群益印度中小基金。

群益投信表示，近一個月印度股市強勢反彈，主因通膨明顯降溫，印度央行意外暫停升息：印度3月CPI降幅超乎市場預期，而通膨趨緩也使得印度央行意外暫停升息，提振股市投資氣氛；加上歐美銀行危機緩解：政府快速介入之下，歐美銀行倒閉危機獲得緩解，市場風險情緒明顯回升，金融股跌深反彈；今年以來印度股市受Adani集團利空餘波影響投資氣氛，整體投資氣氛偏向觀望，不過，三月以後，外資回頭買超印度，而國際資金回流更是一大助力，印度股市後市表現可期，投資人不妨趁機佈局加碼印度基金。

富達國際日本投資長鹿島美由紀(Miyuki Kashima)表示：「已有很長一段時間，日本在全球投資組合中的配置普遍偏低，因全球投資人對日本市場印象仍停留在“迷失的數十年”。然而，自2012年以來，日本經濟一直低調穩步復甦，企業獲利能力和資本回報已產生顯著結構性改善，這些轉變至今仍被市場忽視，使不少日股評價被低估，尤其是中小型股方面，因此現在正是投資人掌握日本市場展開穩步轉型的時機。」

近一月投信發行海外基金績效報酬率在4%的基金包括:群益印度中小基金野村日本領先基金、台新印度基金、凱基環球趨勢基金、摩根絕對日本基金、群益大印度基金、野村印度潛力基金、瀚亞巴西基金等。