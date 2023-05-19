大陸才女導演徐靜蕾與台灣金曲歌王黃立行愛情長跑12年，去年徐靜蕾一度傳出有喜，身材浮腫、小腹微凸，但近期她上傳打高爾夫球畫面，可見她短裙上身，身材依舊纖瘦。昨(18日)晚間則有八卦媒體直播，表示聽說徐靜蕾在美國有小孩了，還是一個女兒，「孩子的父親大家都知道是誰吧？」引來徐靜蕾公司火速否認。

徐靜蕾和黃立行交往多年，始終沒有登記結婚打算，她受訪時表示兩人關係穩定，不差那張紙證明，至於是否想生小孩？徐靜蕾坦言到美國凍卵，只為了幫自己準備好「世界上唯一的後悔藥」，也曾坦言不抗拒找代孕，但始終沒有好消息。

去年徐靜蕾人在美國被不少網友野生捕獲，照片中看來腰圍粗了不少，像是做人成功，但她沒回應，今年3月她在IG曬照，坐在車上的她抱了一隻小狗遮肚子，又遭質疑是鏟肉成功。近期，她分享打高爾夫球影片，清晰可聽見黃立行的聲音大讚：「Nice」，可見兩人甜蜜依舊。

網傳徐靜蕾有女兒。（圖／翻攝自哎一股清流微博）

昨《會火》報導徐靜蕾當媽了，在美國秘密有個小孩，是個女孩，孩子的爸大家可想而知，引來徐靜蕾公司「鮮花盛開影業」發文打假，說：「請大家不造謠、不信謠、不傳謠。#徐靜蕾經紀公司闢謠#」，其他網友則回：「闢謠很及時，繼續保持」、「不知道查了她有沒有dy（代孕）過沒」、「她跟黃立行，結婚了嗎」、「這個年齡有女兒不是正常嗎？」。