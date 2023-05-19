新竹縣19日從0時40分到8時30分，新豐鄉的外湖觀測站10小時累積雨量達297.5毫米，縣內竹北市新埔鎮、湖口鄉、新豐鄉、峨眉鄉、寶山鄉等鄉鎮有多處淹水，新竹縣政府接獲訊息立即前往，及時協助民眾，並在淹水地區拉起封鎖線，避免人車進出。新竹縣政府水災應變中心3級開設，以因應災情。

部分學校交通受阻，新竹縣精華國中、福興國小因道路淹水嚴重無法通行，部分學生無法到校，未到校者將採線上方式授課。

新竹縣有10鄉鎮時雨量超過警戒值，其中新豐鄉10小時累積雨量達297.5毫米，其餘多處鄉鎮8小時累積雨量也超過240毫米，消防局派遣轄區消防隊人員出勤災情查報，截至目前為止共有28件因豪雨造成道路淹水受阻情形。

此外，湖口鄉封閉地下道為山葉路、達生路、三元路、東城街地下道。竹北市封閉地下道為中和街等，目前狀況均部分已排除，尚有區域正在緊急排除中，請路過或經過民眾依據現場指揮或提早改道通行。