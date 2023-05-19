●達拉斯聯準銀行總裁羅根（Lorie Logan）和聯準會理事傑佛森（Philip Jefferson）周四表示，經濟走軟似乎沒有快到足以讓央行暫停升息周期。此前多位聯準會決策官員已發表類似的言論。羅根今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有貨幣政策的投票權。利率期貨數據顯示，操盤手預期聯準會6月再度升息的可能性急升至約40%。

●美國貿易代表處稍早前宣布，美國與台灣完成21世紀貿易倡議談判，預計將在數周內簽署首批協定，涵蓋貿易便捷化、中小企業、反貪腐等5項議題。美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）在聲明中表示，這項成果是強化美台經濟關係重要的一步，美方期待持續進行協商，以敲定堅實、高標準的貿易協定處理21世紀迫切的經濟挑戰。

●中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，中美兩國貿易和商務部門首長將於下周在美國會面。路透援引消息人士報導，中國商務部長王文濤下周在底特律出席亞太經合組織（APEC）貿易部長級會議之前，將與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）會面，並在APEC會議期間與美國貿易代表戴琪會面。

●美國勞工部公布，上周（截至5月13日）初領失業給付人數周減2.2萬人，為24.2萬人，少於市場預期的降至25.1萬人。上周初領失業金人數4周均值周減1000人，為24.425萬人。截至5月6日止當周，美國續領失業金人數周減8000人，為179.9萬人，少於市場預期的182萬人。

●費城聯準銀行5月製造業指數為負10.4，優於市場預期的負19.8和4月的負31.3。其中，新訂單分項指數為負8.9，優於4月的負22.7。投入價格分項指數為正10.9，高於4月的正8.2。就業分項指數為負8.6，低於4月的負0.2。

●美國經濟和就業數據穩健、府會兩黨在大限前達成債限協議的氣氛樂觀，以及聯準會再度升息的預期升高，周四美元指數再創7周新高。尾盤美元指數漲0.63%，盤中一度漲逾0.7%，報103.63。美元兌日圓一度升至6個月新高138.74日圓，尾盤漲0.7%，報138.715日圓。美國10年期指標公債殖利率持續攀升，並觸及3月以來新高。10年期債息尾盤升至3.6534%，盤中一度漲8.2個基點，報3.664%。對利率較敏感的2年期債息急升12.5個基點，報4.281%。

●聯準會6月升息的可能性升高，以及受美元勁揚影響，周四美國期油跌1.33%，收在每桶71.86美元。布蘭特期油跌1.43%，收在每桶75.86美元。紐約期金收跌1.26%，報每盎司1959.8美元，盤中最低跌至1954.45美元。