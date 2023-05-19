攸關《憲法》保障新聞自由的中天新聞台換照訴訟案，台北高等行政法院認定，國家通訊傳播委員會（NCC）未依照2018年的「法定」審查辦法進行評分，卻自行創設規則來評分，形同改變執照的核發標準，昨(10)日判決原處分違法，撤銷NCC不予中天新聞台換照的處分，NCC應依判決的法律見解重新審議。全案判決書全文近日上網公布。

根據判決書，NCC違法事證包括，2020年11月18日審查日的7天前，NCC才關起門自訂評分標準，沒有依照法定評分標準來評分；NCC還用突襲性通知將舉行聽證，拒絕閱卷，並讓鑑定人中途離席，不讓中天對鑑定人發問，整個聽證程序違反正當法律程序原則。

最離譜的是，NCC的辯詞稱：「立法者考量NCC任務之特殊性與專業性，將NCC設定為獨立機關，以委員會形式行使職權，依法享有專業判斷餘地，法院就機關之判斷餘地，僅得為合法性審查，不及於個案合目的性及妥當性之審查。其中關於審查標準之擇定，係NCC專業職權行使之核心領域，非司法可得審查標的。」

但法官則駁斥：「NCC經由多元專業委員組成之委員會…行政法院固應給予相當之尊重，而採取較低之審查密度，但並不是說NCC本於獨立機關所為之行政行為或決定可以排除司法的審查，對於決策事實基礎有無錯誤、是否資訊不完全、理由的形成是否出於正當程序等節，法院仍應審查，以確保獨立機關的依法行政。」

中天律師主張，NCC在2018年已修正申設審查辦法的配分比重，所以NCC依據換照審查辦法，就應配合修訂換照審查的評分基準，但NCC卻仍使用舊評分基準，更在中天換照案沿用錯誤違法的評分基準，顯屬違法。

律師更提出NCC重大瑕疵強調，NCC對中天使用違法評分表，在「未來6年的營運計畫評分」部分，依據2018年2月8日新修《衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業申設審查辦法》第13條第1項，5個審查項目及配分為：「一、頻道定位與內容規畫，40分。二、內部控管機制及內容編審制度，20分。三、財務規畫與收費基準，20分。四、公司組織與人員訓練，10分。五、客服部門編制與意見處理，10分。」配分以加總60分換算應為「24分、12分、12分、6分、6分」，但是NCC對中天的評分表卻是直接牴觸新法明文規定，採取舊法所沿用的配分「25分、15分、10分、5分、5分」。

法官審酌，換照審查就未來6年營運計畫5個審查項目的評分標準，應準用2018年2月8日修正後申設審查辦法第13條第1項規定之評分標準，不容NCC另行發布行政規則以代替。

法官也認為，2020年換照評分表(25、15、10、5、5)/60為評分比重…形同改變執照之核發標準，容已造成該5個審查項目之決策事實基礎錯誤而資訊不完全，足以影響所憑為審議不予換照之結論，無從推算回復，原處分自於法有違。綜上，NCC以原處分否准換照，於法有違，中天訴請撤銷原處分部分，為有理由，應予准許。