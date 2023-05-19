一名40多歲女性因三酸甘油酯過高被醫師告誡「吃太油」，因而將她從減重門診轉介給營養師進行飲食調理，該患者不解自己明明漢堡、油炸物等都忌口不吃，為何指數還是狂飆？進一步檢視後才發現，原來她中午飯、肉什麼都沒吃，只吃半顆小玉西瓜，持續1個月三酸甘油酯就飆破200 mg/dl。

營養師劉怡里在《醫師好辣》節目中指出，水果所含的糖份會在血液裡轉變為三酸甘油酯，患者持續1個月把西瓜當正餐，不只三酸甘油酯會過高，還可能導致脂肪肝的問題。所幸後來她即時戒掉食用過量水果，3個月後三酸甘油酯就恢復正常了。

事實上，減肥的人還是可以吃水果，劉怡里說明，除了要控制攝取量外，還可參考4大原則。第一，要選擇低GI水果，好處是不會太甜又高纖維，像是芭樂、小番茄都是不錯的選擇。但要注意的是，無論GI值多低仍要控制份量，以一般有在做體重控制的女性來說，一天最多2個飯碗的量；男性則不要超過3碗。

劉怡里補充，許多人運動愛吃香蕉，然而一根香蕉就等於2份水果，若是正在進行減重的女性，一下就達到份量的上限，建議這些人可選擇尚未完全成熟的青色香蕉，因含有更多抗性澱粉，熱量可打7折。

第二，劉怡里建議，在餐後2小時再吃水果，原因是用餐時難免會攝取到澱粉，這樣做就能把糖分平均，否則一餐的糖份拉很高會影響胰島素作用，進而造成體脂肪增加。

第三，劉怡里表示，不要把水果打成果汁，一餐如果吃2顆柳丁就很飽了，但如果將其打成汁，可能需要6顆以上的柳丁，等於熱量增加3倍以上。若還是很想喝果汁，劉怡里說，可加入蔬菜進去一起打，幫助平衡糖份。

最後就是，不要將水果取代正餐，攝取過量水果恐引起三酸甘油酯過高，甚至導致脂肪肝風險。根據衛福部資料顯示，三酸甘油酯正常值是25～150 mg/dl；最好控制在150 mg/Dl以下，一旦超過600 mg/dL就隨時有急性胰臟炎發作危險。