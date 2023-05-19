Stephen Curry has won the 2022-23 J. Walter Kennedy Citizenship Award.



The Professional Basketball Writers Association annually honors a player, coach, or athletic trainer who shows outstanding service and dedication to the community. pic.twitter.com/Vw8IAmKdjD — Golden State Warriors (@warriors) May 18, 2023

勇士招牌球星史蒂芬柯瑞家裡的獎盃陳列室，恐怕必須擴建了！由於針對社區傑出的服務與貢獻，柯瑞19日獲選本季華特甘迺迪公民獎，成為勇士隊史首位獲選這個獎項的球員，擊敗了湖人中鋒加布里爾、快艇前鋒保羅喬治、塞爾提克前鋒葛蘭特威廉斯等競爭對手。

華特甘迺迪公民獎從1974-75年球季由美國職業籃球作家協會創立，是NBA歷史最悠久的慈善獎項，每年由這個協會的超過200個籃球媒體人員負責評選，可是過去兩個球季受到新冠疫情影響停辦，直到本季才告恢復，上個獲選的球員是2019-20年球季的布羅格登。

職業籃球作家協會主席霍華德貝克表示，「很少有運動員能像史蒂芬柯瑞那樣擁有如此廣泛的影響力與強大的社群平台，他充分利用這些來幫助他人，職業籃球作家協會的成員必須要向他，以及其他被提名者所做的公益活動致敬。」

柯瑞經常出現在舊金山灣區的慈善機構、學校等場所，他跟妻子阿耶莎在2019年一起創立慈善基金會，目前已經累積提供超過2500萬份免費餐點，不過柯瑞與勇士今年已經提前放假了，因為勇士在西區準決賽遭到湖人4勝2敗淘汰出局，無緣完成衛冕。