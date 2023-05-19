大谷翔平訂購的日本武士盔成為天使球員開轟後的慶祝道具，一度引發話題，根據日媒《體育日本》（Sponichi Annex）報導，頭盔製造商「SAMURAI STORE」已將使用上更安全的武士盔贈送給天使隊。

目前天使所使用的武士盔，由於前端採用尖型設計，有些人擔心球員在互相擊掌時受傷，為了解決問題，SAMURAI STORE已經打造新款式的武士盔，並在5月時送到天使球團，SAMURAI STORE社長桐田敏彦表示，「為了讓球迷能放心應援和觀看比賽，本季SAMURAI STORE會繼續給予天使最大的支持。」

天使目前還沒有使用改造過後的武士盔，所以造型還沒有揭露，桐田敏彦先前接受採訪時提到，目前武士盔的顏色與天使球衣主色不同，希望下次能更提供紅色的款式。因此新武士盔的造型和登場時機，成為外界討論最熱烈的話題。

天使今（19）日結束客場7連戰，將從東岸飛回西岸，備戰明日與雙城的系列賽，新武士盔非常有可能在主場亮相，大谷翔平當初以33萬圓日幣訂購頭盔，「神鱒」卓奧特（Mike Trout）成為首位開轟後戴上武士盔的球員，不過除了安全問題外，神鱒和大谷翔平時常無法將武士盔戴正，明顯不符合他們頭型。