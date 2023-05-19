大陸央視新聞用戶端19日報導，低碳烯烴是重要的化工原料，廣泛用於生產各種塑膠、溶劑、藥物、化妝品等。傳統烯烴生產以石油為原料，而中國大陸以煤為主的能源結構，決定了發展煤製烯烴技術意義重大。中國科學院大連化學物理研究所科研人員經過多年研究，近期在煤製烯烴的催化劑研製方面。取得重要突破，相關成果於19日在國際學術期刊《科學》（Science）線上發表。

煤經合成氣直接制烯烴技術，首先是將煤轉化為一氧化碳與氫氣的混合氣，之後再一步轉化為烯烴產品，這一技術的核心是轉化用的催化劑。多年來，國內外科研人員對催化劑均開展了大量的研究，結果發現原料的轉化率與產物選擇性這兩個關鍵指標往往此消彼長，無法同時兼顧。如何打破瓶頸，實現更高效、精準的化工過程，是相關領域科研人員的重點研究方向。

中科院大連化物所潘秀蓮研究員和包信和院士等人組成的研究團隊於2016年首先提出了合成氣催化轉化氧化物-沸石（OXZEO）技術，顛覆了國際煤化工領域沿襲90多年的「費托」過程，突破了低碳烯烴的選擇性理論極限，從原理上開創了一條低耗水、低排放的煤轉化新途徑，2020年大連化物所與企業合作完成了年產千噸烯烴規模的工業性試驗驗證。

在此基礎上，該團隊又歷經六年多深入研究和大量實驗，於近期破解了原料的高轉化率與產物高選擇性不可兼顧的瓶頸，研製出二者兼得的高效催化劑，將之前他們研製的催化劑效率提升一倍以上。

未來，這一成果在化工生產領域的應用將有助於保障大陸的能源和資源安全，助力中國大陸早日實現「雙碳」目標。