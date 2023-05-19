聊天機器人ChatGPT研發公司OpenAI今天表示，將為蘋果公司（Apple）iOS平台推出ChatGPT應用程式（App），提供免費下載使用，可跨裝置同步歷史紀錄。
路透社報導，OpenAI指出：「ChatGPT Plu訂戶將可獨家使用GPT-4功能、搶先體驗功能和加快回應的速度，所有都在iOS。」
GPT-4是功能強大的人工智慧（AI）模型，為廣受歡迎的聊天機器人ChatGPT背後科技的升級版本。
今年2月初，OpenAI為其廣受歡迎的AI聊天機器人ChatGPT Plus推行試用訂閱計畫，每月收費20美元。
OpenAI表示，將開始在美國首度推出iOS版ChatGPT，幾週後再推展至其他國家。
ChatGPT推出後，也為主導AI科技領域的公開競爭於去年底拉開序幕，促使從Alphabet Inc到Meta等科技巨擘大力宣傳自家產品。
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