CH-53E「超級種馬」（Super Stallion）直升機為俄亥俄級核潛艦進行補給

美國海軍太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）潛艇部隊指揮官賈布隆（Jeffrey Jablon）說，旗下部隊將不再只是個沉默的軍種。而這反映出海軍愈來愈樂意討論俄亥俄級（Ohio-class）等核潛艦的活動，以嚇阻特別是中國等潛在對手。

據《動力》（The Drive）網報導，美國海軍陸戰隊周三宣布，在菲律賓海（Philippine Sea）用CH-53E「超級種馬」（Super Stallion）直升機為俄亥俄級核潛艦補給，反映了相關政策的轉變，並凸顯出作戰新概念。

駐日本沖繩島的美國海軍陸戰隊第三遠征軍（III Marine Expeditionary Force, III MEF）17日說，最近兩架「超級種馬」直升機在菲律賓海為俄亥俄級潛艦「緬因」號（USS Maine）進行了垂直運補。

目前美國海軍有14艘俄亥俄級潛艦，是美國戰略核三角的海基核武發射平台。美國海軍陸戰隊第36飛行大隊（Marine Aircraft Group 36，MAG-36）隊長默瑞（Christopher Murray）說，透過海軍整合和航空後勤保障無縫接軌，以維持部隊錯綜複雜的運作，驗證了他們在印太地區的適應力、戰備狀態和投射軍力的能力。

整體來說，太平洋的潛艦活動已成為日益熱門的話題。中方海軍不斷擴增潛艦隊的規模與戰力，而094型彈道飛彈核潛艦數量也有增無減。事實證明，解放軍潛艦正在增加彈道飛彈核潛艦例行任務的規模和範圍。

而美國近年不僅在太平洋，還有在歐洲和中東，對自身的潛艦活動也都愈來愈公開。分析認為，除了在太平洋對北京外，華府顯然也分別在對俄羅斯和伊朗發出信號。

就以美國海軍陸戰隊高調動用CH-53E直升機，在菲律賓海為潛艦補給為例，這顯示美國海軍已有轉變，愈來愈願意公開潛艦活動，以作為有效的工具，在太平洋和其他海域嚇阻對手。