本土第四波疫情反撲，台北巿立聯醫陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰分享，一位患者病情突然惡化，一驗果然陽性確診，讓他忍不住吐槽說，這就是院內交叉感染啦！不在第一線工作的人，沒資格說防疫結束了！引起網友討論。

蘇一峰昨在臉書上分享，一位患者住院以後，病情本來慢慢開始改善了，最近卻又突然惡化，他懷疑該不會是確診，一驗果真是陽性，讓他忍不住吐槽，這就是院內交叉感染，疫情結束就撤掉專責病房，待辦公室吹冷氣，喊著疫情結束當防疫英雄的人，不在第一線真的沒資格說防疫結束了。

貼文引起網友討論，「不在第一線的人，真的沒資格說疫情結束了」、「很多醫院住院回來的病人，也把新冠肺炎病毒，確診帶回來了」、「我去心臟內科心導管做了支架，12號下午做完，13號出院，哪裡都沒有去直接回家，結果14號開始不舒服，15號快篩陽」、「第一線都還在水深火熱，我待的醫院好多護理師二確，長時間作息不正常，吃飯時間不正常，根本沒有足夠時間來恢復，真的很辛苦」。

蘇一峰表示，18日在已經開放的舊專責病房查房，看到2大間病房都空蕩蕩的，沒有病人裡面，趕緊抓住路過的長官詢問「這裡有2間大病房、10個床位，怎麼不收病人進來呢？」對此，長官只是苦笑了一下說「沒有護理人力！」