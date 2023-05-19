前立委郭正亮今（19）日透過多個媒體人及政治人物臉書發文，因「道不同不相為謀」的原因，宣布自己退出民進黨，引發網路熱議。網友多表示，民進黨的初心幾乎都不在民進黨了，郭正亮此舉是撕開民進黨假民主的面具；另外也有不少人指出，下一個離開民進黨的可能就是立委高嘉瑜。

郭正亮稱，本月16日有人檢舉以損害民進黨聲譽為由，要求開除他的黨籍，目前正移送評委會處理中。他強調，自己尊重黨部決議，無意爭辯，自行退出民主進步黨，「道不同不相為謀，君子絕交，不出惡言」。

對於民進黨，郭也表示，惟願堅持自由民主、追求清廉勤政、謀求兩岸和平的同志，能不斷回顧從政初心，經常自我反省，面對現實落差，提出務實解方，才對得起關切台灣前途的廣大民眾。

綜合黃暐瀚、不演了新聞台、黃揚明等人臉書轉貼郭正亮退黨消息，網友反應熱烈，且不少網友認為，下一個退出民進黨的可能就是高嘉瑜了，「期待甲魚」、「下一個會是誰？高嘉瑜」、「堅偉吳郭瑜少一隻，還有4隻，深綠的還不加起油來（吳子嘉已被開除黨籍）」、「下一個會不會是+魚」、「他是早晚的啦！只是不知堅瑜跟不跟上？」

另外也有人表示，「連亮哥都被弄掉，那看來民進黨完全不想要花時間在兩岸交流上了」、「連唯一的清流都不留」、「這下亮哥真的不演了！」、「民進黨容不下講真話的人！」、「我比較意外的是撐到現在才退出」、「頂級的大軍師，重點是有良心。」