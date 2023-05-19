桃園市八德區於2016年3月發生一起駭人聽聞的兇殺案，當地林姓望族因祖產分配不均引起殺機，姪子對伯父、伯母及堂姐砍殺百刀，甚至在現場故佈疑陣後還返回自家吃飯；而當返家查看的堂弟、姑丈見慘狀發出尖叫時，這位狠心「凶姪」到竟再拿起電擊棒赴大伯家追殺。但讓人想不到的是，凶手在追殺過程中卻自己跌下樓梯，最後口吐白沫猝死。

林姓望族因祖產分配不均慘遭滅門；據鄰人說，案發後凶宅在夜半常有怪聲，燈光還會忽明忽亮（（資料照／楊宗灝攝）

時隔多年，當地民眾透露，由於案發地的房子因靈異狀況頻傳，多次請師父作法也無濟於事，最後選擇以民俗風水概念「拆屋曬地」。

當時年僅28歲的姪子林哲農一家住在鐵皮屋，一街之隔就是大伯一家4口住的上百坪透天豪宅，在祖父母過世後，2家人為了上億元的祖產纏訟不休，2016年3月6日晚間，林哲農竟持97萬伏特電擊棒闖入大伯家，先將伯父、伯母、堂姊電暈後再拿斧頭砍殺，致命傷全集中在頭部，現場腦漿四溢、血跡斑斑。

隔日，堂姐的公司遲遲不見她進來上班，聯繫上在外縣市讀大學的大弟，大弟返回八德後與姑丈一同進入家中，發現家人慘死後發出尖叫，返回自家的林哲農聽到聲音後，再度拿出電擊棒衝到大伯家追殺，大弟與姑丈拚死逃出，期間林哲農不慎從2樓摔落在1樓大理石地板，左手肘骨折有跌倒跡象，由於林男身材180公分、體重超過百斤，研判是在追殺過程中身體不適，跌倒後猝死。

案發地巷口香鋪老闆娘回憶，大弟返家發現家人慘死後，一路奔跑到巷口請她協助報警，大弟在拚死逃出的過程中甚至跑到1隻鞋子都掉了。香鋪老闆娘在此開店多年與鄰居熟識，她當下直呼「你在跟我開玩笑嗎？你媽媽呢？」大弟回應「媽媽倒在地不動了」她才驚覺事態不對，趕緊報警並叫丈夫到後門把關，以防林男拿著兇器殺過來，雖事發將7年，但這些驚心動魄的片段仍歷歷在目。

空地就是凶宅透天厝拆掉的地方（陳夢茹／攝）

另一個視角來看，空地就是凶宅透天厝拆掉的地方（陳夢茹／攝）

地方謠傳案發地大伯家經常在晚上傳出聲響，房子裡的燈會不明地開開關關，找師父作法也無濟於事，師父遵循民俗做法，凶地要拆除原建物，挖除一些地基並讓陽光曝曬一段時日。據了解，多年前雖有出售意願，也有仲介到場看過，不過在地人都知道林姓望族的滅門血案，因此乏人問津，2、3年前房子已經拆除，案發時在外縣市讀書的2名兄弟雖逃過一劫，但也在心中留下難以抹滅的傷痕，自房子拆掉後再也不見人影，離開這個傷心地。