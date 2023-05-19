日本男星夢多（大谷主水）來台發展多年，近日上節目分享出國難忘的經驗，提到過去是日本跆拳道國家隊選手，某次來台訓練時，沒注意護照1個地方，遭台灣海關扣留、關進小房間12小時。

夢多在節目《我就問你正常嗎》回憶當時為了訓練，經常在南韓、台灣和日本飛來飛去，由於沒有學生證，都是以國家來賓的身份入境。某次夢多飛來台灣時，被海關發現護照有一塊黑色污漬，加上夢多的出、入境比一般人頻繁，便把他帶進小房間扣留12小時。

主持人沈玉琳問為何把護照弄成這樣？夢多回應：「我也不知道啊！」另名主持人于美人則指出：「你護照這樣子是很危險的，因為他（海關）會認為這個是有變造。」為了順利入境台灣，夢多請媽媽和台灣的朋友協助，證明他真的是來台受訓，才獲自由身。

夢多也提到當時轉學到南韓，帶了60萬台幣飛到當地，卻忘了事先申報，過海關時馬上被儀器發現，因此被帶進小房間簽名，「我才發現我被逮捕了」；不僅如此，夢多被沒收百分之30的金額，5年內不能再犯，為了保住金錢，夢多以苦肉計向海關求情，結果減免至百分之十五。夢多在半夜12點被放行，直奔賭場贏回60萬，離開韓國前也有記取教訓，提前申報超額現金，就沒有再發生問題。

★《中時新聞網》關心您：請勿沉迷於賭博！