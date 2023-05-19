大陸跨國礦業集團紫金礦業集團股份有限公司（紫金礦業）網站消息，南美哥倫比亞當地時間17日下午，控股子公司大陸黃金有限公司哥倫比亞分公司（大陸黃金）旗下武里蒂卡金礦遭遇爆炸恐怖襲擊。事件共造成大陸黃金外協安保公司和勞務公司的2人遇難，以及包括4名哥倫比亞國家員警在內的14人受傷，無中方人員在襲擊中受傷。初步調查顯示，襲擊事件為當地非法採礦組織所為。

事件發生後，大陸黃金立即啟動突發事件應急預案，緊急組織井下救援，全力救治傷患，做好善後工作；哥倫比亞政府同步召開政府安全會議，表示將嚴懲襲擊者。

紫金礦業稱，本次襲擊武里蒂卡金礦及哥倫比亞國家員警的恐怖惡劣事件，是對國際礦業行業的嚴重犯罪行為，紫金礦業深感震驚、憤怒，強烈譴責暴徒的惡劣行徑，同時向2名遇難人員深表悲痛和哀悼，對遇難者及受傷者的家屬表示深切慰問。

紫金礦業將積極協同哥倫比亞警方開展案件調查工作，盡快將本次襲擊事件的實施者、組織者、資助者繩之以法。紫金礦業同時呼籲哥倫比亞當局加大對非法採礦相關暴力行為的打擊力度，切實保護在哥投資企業的合法權益及人身安全。

紫金礦業持有大陸黃金69.276％股份。截至2022年底，大陸黃金總資產為81.62億元（人民幣，下同），年度實現營業收入29.95億元、淨利潤2.11億元，分別占紫金礦業2022年度總資產的2.67％、營業收入的1.11％和淨利潤的0.85％。受襲擊事件影響，武里蒂卡金礦地下採掘工作短時期內可能有一定影響。