中信兄弟隊日前拋出震撼彈，撤換領軍完成二連霸的總教練林威助，改由副領隊兼農場總監彭政閔執掌兵符，引發球迷不滿抗議，不過火卻燒到前緯來體育台主播蔡明里身上，由於他去年擔任中信兄弟Twitch官方頻道賽事轉播，卻未對此事做出回應，遭砲轟是「球團的看門狗」，頻道更出現退訂潮，對此，他也霸氣做出反擊。

前緯來體育台主播蔡明里，由於未對林威助遭球團拔除總教練表達看法，遭球迷遭砲轟是「球團的看門狗」，頻道更出現退訂潮，他表示頻道沒有實施「付費訂閱」，想要退訂閱的就退，對於特別留言告知的網友，則是忍不住嘲諷：「想要團長挽留你？還是要幫你辦退訂儀式Thank you」 ，若是因為沒有痛批球團及制服組，就被狂酸是看門狗，那也只能「汪汪汪了」，一席話道盡心中無奈。

蔡明里不滿遭酸是「球團的看門狗」做出反擊 。（圖／蔡明里團長Youtube）

蔡明里談助總無預警下台一事 。（影片／蔡明里Youtube）

蔡明里表示闖盪社會多年，近年深刻體遇到「沒有真相，只有風向」，至於外界真的百分之百確定真相是什麼嗎？由於自己不確定，所以選擇不亂開砲， 對此，網友紛紛留言：「這事情的原委就是台灣市場太小，無法足夠養活一些能力很好的人」、「所有人都覺得這次的撤換很粗暴」、「有些本質球迷確實是很執著，非要團長説出那些話不可」、「成功了封神，失敗了兩敗俱傷，失去一個挑戰三連霸的總教練，恰恰上來沒成績也會被罵」。