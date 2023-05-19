員警替長者進行指紋捺印及建檔服務。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警大安分局為守護長者，與寧祈全人健康生命關懷協會合作，在大安區安和長老教會內成立「大安長者暨身障者指紋捺印建檔行動工作站」，利用社區警政為轄區內長者、身心障礙者進行指紋捺印及建檔服務，分局犯罪預防宣導團並針對「假投資真詐財」的詐騙模式與話術進行反詐騙宣導。

大安分局提醒民眾，不要輕易相信陌生人的詐騙話術，更要時時保持冷靜，尤其在當前個資外流情況嚴峻下，不要輕易接聽陌生人來電，就不會陷入詐騙集團話術的情境之中。

大安分局表示，民眾接獲各類來路不明的資訊都要謹慎面對，並教導7大防詐要點：

1.社會詐騙陷阱多，別成為詐騙的下一個受害者！

2.遭詐騙不分年齡層，要小心提高警覺，保障自身財產安全！

3.防詐先防心，了解詐騙手法，確認身分保密安全！

4.別被高獲利的詐騙手法騙了，審慎判斷投資管道確保資產安全！

5.開心買賣貨品要警惕，一頁式廣告被騙損失很慘痛，請慎選有交易支付平台的商家才安心！

6.投資股匯市詐騙手法多，民眾要多點花時間確認風險，保護自己的錢財！

7.從事詐騙行為犯法，損人又不利己，請提高警覺保障自己，切勿貪圖陷入詐欺集團羅織的陷阱！