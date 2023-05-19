●網飛（Netflix）周四飆漲9.22%，收在371.29美元。該影片串流巨頭宣布附廣告訂閱方案的全球每月活躍用戶達到500萬個。網飛日前發布上季業績時宣布新增用戶175萬個，優於市場預期，但當時沒有披露去年底推出、附廣告方案的訂戶增長表現。

●台積電合作夥伴、晶片設計軟體公司新思科技（Synopsys）上季營收獲利表現意外強勁，並看好人工智慧（AI）和自動化技術相關應用擴大將提振本季業績。此外，該公司預估第三財季營收介於14.7億～15億美元、每股盈餘介於2.70～2.75美元，大致超出市場預期。新思上個月才推出新的AI工具，用於提升晶片設計各階段的效率。

●美光股價上漲4.08%，該公司與其他半導體同業在與日本首相岸田文雄會面後宣布在日本政府支持下，未來幾年擬在日本投資5,000億日圓（約37億美元）並引進極紫外光（EUV）晶片製造設備，於廣島廠製造新一代1-gamma記憶體晶片。先前已有消息指出日本政府將提供美光約2,000億日圓的投資獎勵。美光在聲明中表示，該公司將是第一家將EUV技術引進日本的半導體企業。

●沃爾瑪上漲1.30%，收在151.47美元，該零售業巨頭第一財季（截至4月底）營收年增7.58%，為1523.01億美元，優於市場預期的1487.2億元。經調整後每股盈餘為1.47美元，優於市場預期的1.31美元。該公司上修2023年營收和獲利展望。

●網路通訊設備大廠思科（Cisco Systems）由跌轉升，終場收漲1.2%，儘管上季營收獲利優於市場預期，但上季訂單大減23%，且暗示本季可能進一步下滑。

●應用材料（Applied Materials）周四盤後跌逾1%。該半導體設備大廠上季營收年增6%，為66.30億美元，經調整後每股盈餘年增8%，為2美元，表現均優於市場預期。應材預估本季營收約為61.5億美元，低於前一年同期的65.2億美元，但優於市場預估的59.7億美元。應材預估本季經調整後每股盈餘介於1.56～1.92美元，市場預期為1.63美元。在稍早前的一般交易時段，應材股價上漲3.36%，收在129.92美元，創下2022年3月31日以來收盤新高，今年以來股價上漲33.42%。