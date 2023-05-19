周四泛歐Stoxx 600指數收漲1.81點或0.39%，為465.79點。科技股和汽車股領漲。

德國藍籌的DAX指數上漲1.3%，至16163點，來到自2022年1月以來最高點。法國CAC 40指數升0.6%，為7447點，達近兩周新高。義大利富時MIB指數漲0.1%，為近3周新高。

據媒體報導，美眾議院議長麥卡錫樂觀認為，國會談判代表能夠達成協議，讓債務上限提高或或暫停，以便下周在眾議員完成表決。

歐洲股市在本月處於區間震盪，投資人正在權衡歐洲央行進一步收緊貨幣政策和美國衰退的風險。

歐洲央行副行長Luis de Guindos指出，儘管大部分緊縮措施已經實施，但歐洲央行將不得不繼續提高利率，以使通膨回到2%的目標。

周三的資料顯示，歐元區通膨在四月加速，總體物價漲幅從三月的6.9%升至4月的7%。

市場預計，未來幾個月歐洲央行的3.25%存款利率將升至略低於3.75%水準，但一些政策官員表示，這可能還不夠。

周四表現最好的股票中，CTS Eventim上漲5%，報62.9歐元；稍早該德國休閒票務公司公布第一季EBITDA高於預期。

福斯集團上漲3.2%，報120.3歐元；此前該公司宣布徹底改革，以提高效率和回報率。

德意志銀行小漲0.7%，並收復了早盤跌勢；稍早該行同意支付7500萬美元，以和解一起由女性提起的訴訟；這些女性聲稱遭到Jeffrey Epstein的虐待，並且德銀為這些性交易提供了便利。

英國電信商BT和奢侈品品牌博柏利(Burberry)都公布令人失望的業績，股價分別下跌5.0%和5.2%，並限制了英國股市的上漲。

包括北歐和瑞士股市因適逢耶穌升天日，休市一天。