梅雨季第3波鋒面來襲，桃園、新竹及苗栗下起致災大雨，氣象粉專指出，4年前差不多同個時間，鋒面前緣很強烈的西南風配合本身的不穩定環境，桃園、新竹在很短的時間降下致災性雨量，而今天雷雨的劇烈程度比起4年前「有過之而無不及」；並提醒北部外海的「煙囪雲」還在，下午前北部、中部仍要嚴防大雷雨。

氣象粉專《天氣風險 WeatherRisk》發文指出，4年前（2019／05／17）差不多是這個時間，鋒面前緣的強烈西南風，配合鋒面本身的不穩定環境及地形效應，很短的時間在桃園、新竹降下致災性的雨量；當時氣象模式在事前幾乎沒有任何預報。

4年後的今天，差不多的時間、差不多的大氣環境，氣象模式有預先指出北部外海可能發生大雷雨，「只是萬萬沒想到，雷雨發生的如此快速、劇烈、集中，而且又是在桃園、新竹。」

該粉專貼出昨晚至今晨的雲圖、雷達回波及閃電偵測訊號縮時影片指出，在小小的台灣，更小但爆發力驚人的雷雨胞，也就是這個季節最讓人擔心的「煙囪雲」，一直停在桃園、新竹沿海，「不斷長出新的雷雨胞移入陸地，雨勢比4年前有過之而無不及。」

目前鋒面還在台灣北部，外海的雷雨胞還在不斷形成，今天白天北部、中部都還是要嚴防大雷雨發生；下午鋒面往南移動後，中南部山區也會有些雨勢，希望能為南部水庫補點水。