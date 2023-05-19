一名男子發現，妻子與長期合作的律師關係匪淺，男律師頻繁進出妻子的住處，每次都待1至3小時，出入時都穿著輕便服裝，認為配偶權遭侵害，怒向該律師求償100萬元。台北地院審結，判該律師要賠償30萬元。可上訴。

判決書指出，男子主張，與女子A於2012年結婚，育有1子，但2020年間無意間發現A與其合作的男律師併肩同行，律師則穿著休閒服裝，經他長期蒐證後，才發現2021年8至10月間男律師出入A女租屋處高達7次、22次、27次，每次1至3小時，甚至有時單日不只進出一次，男律師出入時也只穿著輕便服裝，認為2人關係匪淺，超越一般社交行為分際，侵害他的配偶權，故依法求償100萬元。

對此，男律師表示，A女丈夫將鏡頭對準A女租屋處，長期且持續性的竊錄，已經嚴重侵害他及A女的隱私權，且A女於2013年間發現丈夫會召妓，夫妻倆分居至今，夫妻關係名存實亡，強調他與A女僅是長期合作夥伴，是多年好友，沒有親密關係，更沒有做出侵害A夫配偶權的行為，希望法院駁回求償請求。

台北地院審理時，法官認為，A女丈夫架設的鏡頭雖對準A女租屋處大門，但畫面中還包含街道、建物外牆等公共場所，非私人場所，無隱密性可言，再者，男律師進出A女租屋處的時期剛調降為二級警戒，國人對疫情仍高度敏感，對非必要社交持保守態度，但男律師卻在明知A女有家庭的情況下，頻繁進出租屋處，明顯逾越普通朋友的交往分際，侵害A女丈夫配偶權情節重大，酌情後判律師須賠償30萬元為適當。可上訴。