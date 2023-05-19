在北富銀的部分，外資北富銀首季在交易收益及手續費收入表現良好。首先交易收益部分，從去年首季的27億元攀升至今年首季的45億元，其中swap相關業務就貢獻了17億元。其次是手續費，包括財管和信用卡業務的年增達17%。在放款業務上，公司預估今年放款年增可能小幅放緩至4~5%。

富邦人壽在首季表現較疲弱，主要是去年同期的基期較高，以及交易收入有限。新外匯準備金機制調整將於3月後生效，此將降低避險成本約25個基點，預期全年的避險成本在1.1%~1.5%左右。

金管會是在今年3月今板修改外匯準備金累積上限、沖抵下限並新增傳統避險成本沖抵及提存機制，讓壽險業不必在傳統避險成本、提存外匯準備金負擔下兩頭燒。第一，金管會現行規定外匯準備金累積上限為當年底壽險業海外投資總額的9.5%，將改為前一年度海外投資淨曝險平均部位以95%信賴水準計算的1年外匯風險值。第二，金管會新增傳統避險成本額外提存或沖抵機制，舉例而言，當月1年期新台幣兌美元換匯(Currency Swap)交易平均避險成本低於歷史平均避險成本率時，差額可以外匯準備金提存25%，當成本高於歷史平均避險成本率時，差額可以外匯準備金沖抵25%。第三、金管會修改沖抵下限規範，根據現行規定，外匯準備金每月月底餘額不得低於沖抵下限，即自「前1年累積餘額」或「自2012年至前1年各年底累積餘額平均值」的2成，改為前5年度平均每月固定提存金額的6倍，目前約139億元。