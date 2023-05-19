國民黨徵召新北市長侯友宜參選總統，傳出侯致電給藍營各首長。桃園市長張善政19日被問到是否接到電話，張善政表示，自己主動向他致賀，侯也表達他需要大家支持，要趕快團結是第一任務。
有傳聞侯友宜有打給藍營各首長，張善政表示，在侯友宜打電話以前有主動先跟侯致賀，侯友宜也表達需要大家支持的意思。張善政說，就是恭喜侯友宜，然後要趕快團結，是第一任務。至於有無談到副手，張善政則說，沒有。
國民黨徵召新北市長侯友宜參選總統，傳出侯致電給藍營各首長。桃園市長張善政19日被問到是否接到電話，張善政表示，自己主動向他致賀，侯也表達他需要大家支持，要趕快團結是第一任務。
有傳聞侯友宜有打給藍營各首長，張善政表示，在侯友宜打電話以前有主動先跟侯致賀，侯友宜也表達需要大家支持的意思。張善政說，就是恭喜侯友宜，然後要趕快團結，是第一任務。至於有無談到副手，張善政則說，沒有。
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