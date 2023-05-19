●百達集團（Pictet Group）全球債券部門主管Andres Sanchez Balcazar表示，市場押注聯準會今年內轉向降息是錯誤的，而押注9月開始降息更是一種「極端」的預測，除非出現了一些「恐怖」的事，但目前看來並非如此。

●Ameriprise Financial首席市場策略師Anthony Saglimbene表示，今天和昨天影響市場的，真的就是債限壓力持續緩解，麥卡錫再次對可能在本周末達成協議以及眾議院可能在下周進行法案表決表達樂觀之意。在談到聯準會的利率動向時，Saglimbene表示，如果我們在周末達成債限協議，消除了那個宏觀經濟問題，接著6月也會迎來聯準會會議。基於一些決策者本周發表的談話，現在這場會議可能成了一場「直播會議」，這可能是一個問題，可能抑制一些市場動能。

●摩根士丹利投資組合經理、私人理財顧問Katerina Bakh Simonetti表示，聯準會的處境相當艱難。一旦他們宣布升息完成，市場就會認為他們在抑制通膨的努力已經成功，但事實未必如此，目前看來通膨確實棘手。